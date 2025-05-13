Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

İstanbul'da DSİH Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 2 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da DSİH Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 2 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DSİH silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. 5 Mayıs'ta Kadıköy'de pankart asan 3 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Operasyon sırasında C.G. ve B.B. yakalanırken, İ.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da terör örgütü DSİH'e yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DSİH silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada, 5 Mayıs'ta Kadıköy'de pankart asılmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.G. ve B.B. yakalandı, İ.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.