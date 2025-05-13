İstanbul'da DSİH Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 2 Zanlı Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DSİH silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. 5 Mayıs'ta Kadıköy'de pankart asan 3 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Operasyon sırasında C.G. ve B.B. yakalanırken, İ.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü DSİH'e yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DSİH silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada, 5 Mayıs'ta Kadıköy'de pankart asılmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.G. ve B.B. yakalandı, İ.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel