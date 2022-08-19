İstanbul'da Drone Destekli Uyuşturucu ve Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bakırköy’de drone desteğiyle "Şok Uygulama" adı altında uyuşturucu ve asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde bin 115 kişi sorgulandı, 9 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bakırköy'de drone desteğiyle "Şok Uygulama" adı altında uyuşturucu ve asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde bin 115 kişi sorgulandı, 9 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Özel Hakaret ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla dün Bakırköy'de drone desteğiyle uyuşturucu ve asayiş denetimi yapıldı.

"Şok Uygulama" adın verilen denetimlerde bin 115 kişi, 144 motor ve 410 araç sorgulandı, 43 iş yerinde denetleme yapıldı, 9 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı ve 32 gram uyuşturucu ele geçirildi.