İstanbul'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kartal'da dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde evrak kontrolü yapıldı ve cezai işlem uygulandı. Aranan bir şüpheli de yakalandı.