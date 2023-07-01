İstanbul'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Güncel Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kartal'da dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde evrak kontrolü yapıldı ve cezai işlem uygulandı. Aranan bir şüpheli de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kartal'da dron destekli trafik denetimi yaptı.
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Kartal sahil yolundaki Dragos mevkisinde yapılan denetimlerde durdurulan araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi.
Ekipler biri sürücü iki kadının bulunduğu motosikleti kullanan kişiye, araç kullanım yeterliliği bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.
Denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünün ise arandığı belirlendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen asayiş ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.
Uygulamada ayrıca 2 sürücüye emniyet kemeri, 1 sürücüye ise trafik sigortası bulunmadığı için ceza kesildi.