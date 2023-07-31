İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi. Bir sürücü ise emniyet kemerini bir daha takıp takmayacağını bilmediğini söyledi.

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücüler, "Ne yalan söyleyeyim genelde takmıyorum. Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde denetim noktası oluşturdu. Kontrollerde durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi. Dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmayan 5 sürüye 436'şar lira olmak üzere toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi.

"Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul"

Seyir esnasında kemer takmadığı tespit edilen bir sürücü, "Haklılar, yapacak bir şey yok. Onlar da bizi düşünüyor. Daha yeni bir yere uğradım, ne yalan söyleyeyim genelde takmıyorum. Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul" dedi.

Denetimlerin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL