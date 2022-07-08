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İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, TEM Güney Yol Dudullu Kavşağı Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde denetim yapıldı.

Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine 1823 lira para cezası verildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Güncel Haberler

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