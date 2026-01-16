İstanbul'da dronlu 'Taralı Alan' denetimi; 11 sürücüye 29 bin lira ceza

Murat SOLAK / İSTANBUL, İSTANBUL'da bazı noktalarda dron destekli 'Taralı Alan İhlali' denetimi yapıldı. 2 saat süren denetimde 11 sürücüye 29 bin 909 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında 'Taralı Alan İhlali' denetimi gerçekleştirdi. Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımı ile Ümraniye, Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde de denetim yapıldı. Polis ekipleri taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile havadan tespit etti. 2 saat süren denetimlerde Sarıyer'de 11 sürücüye 29 bin 909 lira, Ümraniye'de ise 12 sürücüye 14 bin 952 lira ceza yazıldı.