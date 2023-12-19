İstanbul'da drift yapan sürücüye 27 bin 688 lira ceza

İstanbul Sultanbeyli'de aracından duman çıkarıp drift yapan sürücüye 27 bin 688 lira ceza kesildi. Sürücü ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de aracından duman çıkarıp drift yapan sürücüye 27 bin 688 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta bir kişinin drift yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, plakası olmayan araçla drift attığını belirlediği sürücü C.S'yi gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında C.S'ye "karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, drift", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddelerinden toplam 27 bin 688 lira ceza kesildi.

Öte yandan sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alınan C.S. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.