İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul Çekmeköy'de drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, bir sürücünün 34 NB 9602 plakalı aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü Jeyhun S'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Son 5 yıl içinde iki defa drift yaptığı için sürücünün ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

Sürücü, hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Çekmeköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AA / Güncel