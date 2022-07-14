İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu. Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İstanbul Cami Güncel Haberler

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