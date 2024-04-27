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İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi

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İstanbul semalarında beliren dolunay, Çamlıca Kulesi ile kaydedildi. Dolunayın görüntüleri, 369 metre yüksekliğindeki kule ve denizde oluşan yakamozla birlikte güzel bir manzara oluşturdu. Çamlıca Kulesi, aynı anda 100 radyo yayınına imkan sağlayan bir yapı olarak dikkat çekiyor.

İstanbul'da dolunay Avrupa'nın en yüksek radyo ve televizyon kulesi olarak dikkati çeken Çamlıca Kulesi ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında beliren dolunayın, ilk doğduğu anlar Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi ile kaydedildi.

AA ekibi tarafından Ortaköy'den "time-laps" yöntemiyle görüntülenen dolunay, 369 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi ve denizde oluşan yakamozla güzel görüntüler oluşturdu.

Aynı anda 100 radyo yayınının yapılabildiği Çamlıca Kulesi'nin açılışı 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Çamlıca Kulesi İstanbul Dolunay Radyo Doğa Teknoloji Güncel Haberler

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