Haberler

Hakkında 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen siber suç operasyonunda, 108 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık şüphelisi M.D. yakalandı ve tutuklandı.

İSTANBUL'da siber suçlara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri üzerinden ' Dolandırıcılık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda aranma kaydı bulunan, hakkında 108 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere farklı suçlardan aranan şüpheli M.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda M.D. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamalarda 45 aranma kaydı, 32 yakalama kararı, 28 bin 320 lira adli para cezası ile 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider