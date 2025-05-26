İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalında Anne Tutuklandı

İstanbul'da, İran uyruklu kadının evlilik vaadiyle 134 bin 750 sterlininin dolandırılmasına ilişkin aranan firari zanlının annesi, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Parmis Nazakat (28), İstanbul'da tanıştığı, kendisi gibi İran uyruklu A.G.H'nin (31) banka hesaplarından izinsiz para çektiğine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bilgi veren kadın, iş amaçlı İstanbul'a geldiği sırada restoranda A.G.H. ile tanıştığını, görüşmelerinin ardından evlilik kararları aldıklarını beyan etti.

Nazakat, A.G.H'nin cep telefonunu evde unuttuğu bir günde mobil banka hesabına giriş yaparak, 134 bin 750 sterlini annesi P.S'nin hesabına gönderdiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ise paraların sistemli bir şekilde çekildiği, dekontlara "borç" notu düşülerek işlemlerin gizlenmeye çalışıldığı, olayı ifşa etmesinin ardından şüphelinin kadını İran'daki akrabaları üzerinden tehdit ettiği aktarıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli A.G.H'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Mobil bankacılık uygulamasıyla paranın aktarıldığı hesabın sahibi anne P.S. (51), 23 Mayıs'ta ülkeden çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Annesini bile düşünemiyorsa beni nasıl düşünecek ki"

AA muhabirinin ulaştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan mağdur Parmis Nazakat, iş seyahati için sık sık geldiği İstanbul'da ortak arkadaşları aracılığıyla şüpheliyle tanıştığını söyledi.

Nazakat, şüpheliyle yaklaşık 2 yıl beraberliklerinin olduğunu ve ailesiyle de tanıştığını anlatarak, "Kendisi de benim annemle tanıştı. Her şey güzel gidiyordu. 7 Şubat'tan itibaren hesabımdan para aktarmalar başladı. Telefon elime geldikten sonra fark ettim bu durumu. 9 ay boyunca sustum." dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki her polisin konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.

Nazakat, "Annesi cezaevinde ama kendisi kaçıyor. Annesini bile düşünemiyorsa beni nasıl düşünecek. Polis arkadaşlar benim gözümü çok açtılar. Tutuklanacağından eminim. Çok pişmanım ve her gün bu oyuna nasıl düştüğümü düşünüyorum. Bir annenin şu anda cezaevinde olması gerçekten çok kötü görünüyor. Tek sorunumuz tehditlerin devam etmesi." ifadelerini kullandı.