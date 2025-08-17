İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: Sahte Polisler Yakalandı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, – İSTANBUL'da sosyal medyada kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp, tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte polis kimliği, tabanca ve mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da sosyal medya platformlarında kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp, kurum ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 15 Ağustos Cuma günü Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇ KARTI VE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 579 adet 9 milimetre dolu fişek, 191 adet kuru sıkı fişek, 5 adet şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 adet rozet, 2 adet araç kartı, 2 adet polis rozeti, 1 adet mont, 2 adet yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şüphelilerden 1 suç kaydı bulunan B.S.,(52) ile 4 suç kaydı bulunan M.E.S.(21) ve F.E. (27) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.