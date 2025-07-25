İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
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İstanbul'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp kaçtı. Yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişileri polis olduklarını söyleyip 'Adınız sahte altın operasyonunda geçiyor. Evdeki altınları kontrol etmemiz lazım' diyerek toplamda 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını kapıdan teslim alarak kaçan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk olay, 7 Temmuz'da Sarıyer'de meydana geldi. 67 yaşındaki Emekli S.A.'yı telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak 'Adınız sahte altın operasyonuna karışmış. Evdeki altınları kontrol etmemiz lazım. Kapıya gelen kişiye teslim edin. Operasyon bitince biz size geri vereceğiz dedi. Arayan kişinin gerçek polis olduğunu sanan S.A. yaklaşık 2 milyon lira değerindeki tüm ziynet eşyalarını bir poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etti.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARINI VERDİ

Şişli'de 16 Temmuz'da meydana gelen ikinci olayda aynı yalanla kandırılan emekli M.A. (71) kapısına gelen ve polis sandığı kişiye 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete koyarak teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen M.İ.K. (19), M.A. (26) ile L.D.'yi (18) yakalamak için operasyon düzenledi. Pendik'te düzenlenen operasyonda polisin kapıyı çalması üzerine balkondan balkona atlamaya çalışan şüphelilerle polis arasında dakikalarca kovalama yaşandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu, sahte pasaport ve altın tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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