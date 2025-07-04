İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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İstanbul'da kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Dolandırıcıların 5 milyon liralık ziynet eşyası ve para aldığı tespit edildi.

İstanbul'da kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Ümraniye ve Sultanbeyli'de 3 mağdurun cep telefonuyla aranarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp, 5 milyon liralık ziynet eşyalarının ve paralarının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, müştekiyi cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyalarını teslim alan şüpheliler V.A. (23), T.E.Ö. (22) ve M.K'yı (25) 1 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerden V.A'nın çeşitli suçlardan 11, M.K'nın ise 2 kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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