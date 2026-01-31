Haberler

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da bir kişinin otomobilinin motor değişimi sırasında dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mağdur, yaklaşık 2 milyon lira kayba uğradığını bildirirken, gözaltına alınan şüphelilerin suç geçmişleri olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir kişinin otomobilinin sandık motor değişimi için gittiği iş yerinde dolandırıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki Yasemin H.K'nin, lüks otomobilinin sandık motor değişimi için gittiği iş yerinde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli aldatmalarla oyalanarak yaklaşık 2 milyon lira mağduriyete uğratıldığı ve dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından, 7 suç kaydı olduğu tespit edilen iş yeri sahibi Y.K. (51), 2 suç kaydı bulunan usta K.T. (52), 1 suç kaydı olan iş yeri müdürü A.A.D. (27) ile iş yerindeki A.K. (21) ve E. T. D'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K, A.A.D. ile K.T. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
