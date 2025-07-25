İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Mağdurlardan 5 milyon liralık ziynet eşyası ve paralar alındığı tespit edildi.

İstanbul'da, telefonda kendilerini polis veya savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Sarıyer'de 2 mağdurun, cep telefonuyla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce çeşitli bahanelerle dolandırılıp 5 milyon liralık ziynet eşyası ve paralarının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Mağdurları cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyasını skuterle yanlarına giderek teslim aldığı belirlenen zanlı, şehirlerarası otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştı

Diğer 2 şüphelinin de Pendik'te bir evde kaldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, polisin geldiğini fark eden şüphelilerden biri balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 cep telefonu, 1 sahte pasaport, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.İ.K. (19), L.D. (22) ve M.A. (26), cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden M.A'nın çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden birinin ziynet eşyası ve paraları almak için mağdurların yanına skuterle gittiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisi görüp balkondan kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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