İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" şeklinde mesajlar atarak ağlarını düşürdükleri kişileri dolandıran şüphelileri tespit etti.Şüphelilerin mesajla yanıt veren kişileri, mobil bankacılık ve banka kart bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlendi 4 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Bir sonra yapılan operasyonda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve çağrı merkezi olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, 19 adet sim kart ve hard disk ele geçirildi.