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İstanbul'da dolandırıcılık olayı: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık olayı: 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştıkları kadının 200 bin lirasını gasbeden 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştıkları kadının 200 bin lirasını gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.M. adlı kadının, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin telefonla ulaştıkları E.M'yi, sözde bir soruşturmada adının geçtiğine inandırdıkları ortaya çıktı.

Sözde soruşturma tamamlanana kadar evindeki paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyen şüphelilerle buluşan E.M'nin son anda parayı vermekten vazgeçtiği ancak şüphelilerden birinin, kadının elindeki para dolu çantayı alarak kaçtığı belirlendi.

Olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, Fevzi S. (29) ve Nezir T'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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