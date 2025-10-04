İstanbul'da Dolandırıcılık: Araç Kiralarken Mağdur Olan İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da araç kiralamak isteyen şahısların paralarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden araç kiralama ilanı veren bazı kişilerin, anlaştıkları şahısları dolandırdıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Şüphelilerin, araç kiralamak isteyen kişilerin evinin önüne arabaları götürüp mağdurlarla sözleşme yaptığı ve ücreti aldığı, sonrasında GPS takılacak gibi bahanelerle geri getireceklerini söyleyerek aracı alıp kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurdan 3 bin 600 dolar alarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Şüphelilerin, sonrasında aracın tanınmaması için plakası değiştirip sticker yapıştırdığı belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.A. (31) ve M.A.R. (30) polis ekiplerince Fatih'te gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin kiralama sonrasında araçla ayrıldıkları, başka bir sokakta da plakasını değiştirdikleri araca sticker yapıştırdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.