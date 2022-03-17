Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... İSTANBUL'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 107 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 107 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 40'ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, 'Dolandırıcılık' suçuyla ilgili operasyon düzenlendi. Başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, şüpheliler tespit edildi. 16 Mart'ta 32 ilçede, 17 Mart tarihinde ise tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan 40 kişinin 'Dolandırıcılık'tan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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