İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi. Beyoğlu'ndaki Karaköy İskelesi önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sirkeci Tren Garı'na kadar yürüdü.

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

Beyoğlu'ndaki Karaköy İskelesi önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sirkeci Tren Garı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Mehmet Muhsin Kefçi, İsrail'in on yıllardır devam ettirdiği işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırım boyutlarına ulaştığını ve bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edilerek hastanelerin hedef alındığını belirten Kefçi, "Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları; elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmeti sunumu engellenmektedir." diye konuştu.

Kefçi, hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların hedef olmadığını kaydederek, İsrail'in saldırılarının açık bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

"Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız"

Üçüncüsünü gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşü, ülkede ve tüm dünyada yaygınlaştırmaya kararlı olduklarını ifade eden Kefçi, "Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere, dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız." dedi.

Hekim olarak tüm meslektaşlarını, Gazzelilere yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet eden Kefçi, Sağlık Bakanlığına da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanılması çağrısında bulundu.

Kefçi, "Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız." dedi.

Yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile çok sayıda vatandaş da destek verdi.