İstanbul'da 'Doğumunun 97. Yılında Alaeddin Yavaşça Konseri' düzenlendi

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, doğumunun 97. yılında İstanbul'da düzenlenen konserde yad edildi.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) organizasyonuyla her yıl Pera Müzesi'nde düzenlenen "Türk Müziği Konserleri" kapsamında bu yıl, Yavaşça'nın eserleri müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesi Yavaşça'nın hayatından karelerin derlendiği bir video gösterildi.

Koordinatörlüğünü Sinan Sipahi'nin yaptığı etkinlikte, aralarında Yavaşça'nın öğrencilerinin de bulunduğu müzisyen ve solistler, ünlü bestekarın en bilinen eserlerini seslendirdi.

Kemanda Aziz Şükrü Özoğuz, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Lütfiye Özer, viyolonselde Volkan Ertem ve neyde Volkan Yılmaz'ın yer aldığı konserde Atakan Akdaş, Çiğdem Yarkın, Mustafa Doğan Dikmen ve Ezgi Kökler, misafir solist olarak sahneye çıktı.

Konserde Yavaşça'nın "Kimseyi Böyle Perişan Etme Allah'ım Yeter", "Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok", "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla" ve "Sevgi Deli Gönülden Gönüle Bir Akıştır" adlı eserleri yorumlandı.

Alaeddin Yavaşça

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluk olan Yavaşça, 8 yaşından itibaren aldığı enstrüman dersleri ve üniversite yıllarında elde ettiği musiki bilgisi sayesinde klasik Türk müziğine merak sardı.

Yavaşça, Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer almanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatının Türk Musikisi Eğitimi Komisyonu üyeliğini yaptı.

Ayin-i Şerif'ten çocuk şarkısına uzanan geniş bir yelpazede, 647 besteye imza atan sanatçı, 9 bestekara ait 21 esere ara nağme yaptı.

İstanbul'da 23 Aralık 2021'de hayatını kaybeden Alaeddin Yavaşca, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'nde toprağa verildi.