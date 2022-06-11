İstanbul'da doğum mizanseni yapılan videoların çekildiği tıp merkezi mühürlendi - Haberler

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İstanbul'da doğum mizanseni yapılan videoların çekildiği tıp merkezi mühürlendi

AA - Elif Küçük - Güncel
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İstanbul'da doğum mizanseni yapılan videoların çekildiği tıp merkezi mühürlendi

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin adlı kullanıcı tarafından doğum mizanseni yapılan videoların çekildiği Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezinin faaliyeti, Sağlık Bakanlığınca durduruldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin adlı kullanıcı tarafından doğum mizanseni yapılan videoların çekildiği Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezinin faaliyeti, Sağlık Bakanlığınca durduruldu. Merkez, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TikTok'ta bir süredir hamile taklidi yaptığı videoları paylaşan Gezgin, Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezinde doğum mizanseni yaptı.

Alınan şikayetler üzerine, Sağlık Bakanlığı koordinesinde İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti.

Bu kapsamda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonunda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çektiği merkez incelendi.

İncelemede, tıp merkezinin eksi 2'nci katında yer alan ameliyathanenin tabelasının değiştirilerek "doğumhane" tabelasının asıldığı tespit edildi. Ayrıca, videoda hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3'üncü katında "lazer odası" olarak belirtilen yerde yapıldığı belirlendi.

Denetimin ardından komisyon, merkeze cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi.

Merkezin faaliyetleri durduruldu

Söz konusu kararda, şunlar kaydedildi:

"15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususuna uygundur."

Kararın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan merkez, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da mühürlendi.

AA / Elif Küçük - Güncel

Mükremin Gezgin Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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