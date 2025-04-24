İstanbul'da "Diplomasız Erdoğan" Sloganı Atan 5 Genç Gözaltına Alındı

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan atan gençler gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan gençler, sokakta yürüdükleri sırada "diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan attı. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, slogan atan gençler ile paylaşımı yapan kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, gözaltına alınan gençlere, "diplomasız Erdoğan" sloganının hakaret içerdiği belirtilerek, bu sloganı neden attıkları soruldu. Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ifade etti.

Gençlerin gözaltı süreci devam ediyor.