İstanbul'da Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden 49 yaşındaki E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edilmesine ilişkin çalışma yaptı.
Kimliği tespit edilen şüpheli E.Ş. (49) polislerce gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel