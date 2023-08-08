İstanbul'da Dilendirilen Çocuklara Yönelik Denetimlerde 83 Çocuk Hakkında İşlem Yapıldı

İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik dün akşam yapılan denetimlerde 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dilencilik yapan yetişkinlere toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.