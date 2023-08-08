Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Dilendirilen Çocuklara Yönelik Denetimlerde 83 Çocuk Hakkında İşlem Yapıldı

Güncel Haberler

İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik dün akşam yapılan denetimlerde 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı.

İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik dün akşam yapılan denetimlerde 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı.

İstanbul'da dün 18.00 - 00.00 saatleri arasında dilenen/ dilendirilen çocuklar ve dilenen yetişkinlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 39 ilçede mobil huzur ekipleri tarafından yapılan uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda ayrıca dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 TL'ye el konuldu. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda  dilenen/dilendirilen 83 çocuk hakkında da işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title