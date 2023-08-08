İstanbul'da dilendirilen çocuklara operasyon düzenlendi

İSTANBUL Valiliği kararıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma işbirliğiyle sokakta dilendirilen çocuklara yönelik operasyon düzenlendi. Fatih'te yapılan operasyonlarda 23'ü çocuk 32 kişi yakalandı. Dilendirilen çocukların ailelerine 'Kabahatler Kanunu' gereğince cezai işlem uygulandı.

İstanbul Valiliği kararıyla, il genelinde dilendirilen çocuklara yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleriyle il genelinde operasyon düzenlendi. Çocuk dilencilere yönelik 39 ilçede 18.00'da başlayan operasyonda çok sayıda çocuk ve yakınları yakalandı. Fatih'te, Aksaray Mahallesi, Molla Gürani Mahallesi ve Akşemsettin Mahallesi'nde yapılan operasyonda 23'ü çocuk 32 kişi yakalandı. Yakalananlar minibüslere bindirilerek, Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yenikapı Ek Hizmet Binasında bulunan Dilenci Toplama Merkezine götürüldü. Burada dilendirilen çocukların ailelerine 'Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı. Yakalanan çocuklar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuk dilencilere yönelik operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.