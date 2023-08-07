İstanbul'da Dilencilere Yönelik Denetim: 29 Çocuk Yakalandı

İstanbul genelinde ilçe emniyet müdürlükleri, Çocuk Büro ve zabıta ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 29 çocuk dilenci yakalandı.

İstanbul genelinde valilik kararı ile 39 ilçede dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de Fatih oldu. Dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edilerek, Fatih zabıta ekipleri Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Fatih'te yakalanan 9 yetişkin ve 18 çocuk dilenci, polis ve zabıta ekipleri tarafından işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Beyoğlu'nda ise 4 yetişkin ve 11 çocuk dilenci yakalandı. Dilenciler işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Çocukları dilendiren bir şahıs ise ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkartmaya çalıştı. Şahsın zorla dilendirdiği çocuklar polis ve zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL