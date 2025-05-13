İstanbul'da 'Dijital İstanbul' Projesi ile Tarihi Eserler Tanıtılıyor

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması "Dijital İstanbul" projesinin ilk etap çalışmaları kapsamında, kentteki 597 tarihi camiye 5 farklı dilde karekod ile bilgilendirme panoları yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılımın katkılarıyla ocak ayında hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesinin ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Projeyle kentteki tarihi 597 camiye karekod ile bilgilendirme panoları asıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça hazırlanan içeriklerde eserlerin tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor.

Projenin yakın zamanda başlaması planlanan ikinci etap çalışmalarında ise İstanbul'da tarihi eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor.

Kültürel mirası keşfetmek isteyenlere dijital rehberlik hizmeti sunuyor

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen akıllı şehir projesi "Dijital İstanbul", kültürel mirası keşfetmek isteyen herkese dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Projeyle kentteki tescilli kültür varlıklarının tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair bilgilere, doğru, hızlı ve anlaşılabilir şekilde ulaşılması sağlanıyor.

Tarihi eserlere ait bilgilerin yer aldığı "www.dijitalistanbul.org" sitesi, ziyaret öncesinde eserler hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistler için hazırlandı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları ise 60 metreden okunabilecek şekilde dizayn edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.