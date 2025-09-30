İstanbul'da DHKP/C'ye Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da bulunan 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ateşli silah ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.