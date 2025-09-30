Haberler

İstanbul'da DHKP/C'ye Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda DHKP/C terör örgütüne bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da bulunan 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ateşli silah ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.