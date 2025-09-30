İstanbul'da DHKP-C'ye Yönelik Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından polis ekipleri, kentte 14 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. ???????