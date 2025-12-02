Haberler

İstanbul'da DHKP-C'ye Finansman Sağlayan 4 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağladığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, cezaevindeki hükümlülere mali kaynak oluşturan kişilere yönelik yapıldı.

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağladığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'ye üye olmaktan cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan ve bu yolla örgüt üyelerinin bağlılığını devam ettirmeye çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda hesap hareketleri görülen ve resmi kayıtlara göre hükümlülerle aralarında vekalet ilişkisi bulunmayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
