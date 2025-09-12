İstanbul'da DHKP/C Üyesi Şüpheli Tutuklandı

????? Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan ve adresini belirledikleri U.G'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliyle ilgili yapılan araştırmalarda ise ağabeyi C.G.'nin örgüt içerisinde "Haydar" kod adını kullandığı ve 2016 yılında Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, diğer ağabeyi M.G'nin ise yine Tunceli kırsalında hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Zanlının ablası B.G'nin ise DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.