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İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 11 şüpheli tespit edildi. İstanbul genelinde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güncel Haberler

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