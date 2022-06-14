İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 11 şüpheli tespit edildi. İstanbul genelinde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel