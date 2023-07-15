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İstanbul'da DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerine toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sağlayacağını duyurdu.

İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi DGS Sınavı İstanbul Güncel Haberler

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