İstanbul'da Dezavantajlı Çocuklar İçin Özel Ödevevi Açıldı

İstanbul Valiliği tarafından hizmete açılan Şile Ödevevi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan çocukların, eğitmenler eşliğinde ödevlerini yaparak nitelikli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.

Eğitimde dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için okul sonrası ve hafta sonları ödevlerini yapabilecekleri ve nitelikli zaman geçirecekleri bir mekan olarak tasarlanan Şile Ödevevi, İstanbul Valiliği tarafından 2024 yılında hizmete açıldı.

Çocukların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamak hedefiyle kurulan Şile Ödevevi'nde kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi imkanlar yer alıyor.

Ödevevi'nde çocuklar ödevlerini yaparken, akademik başarılarını artırabilecekleri eğitim desteği de alıyor.

"Eğitimde erişilebilir imkanlar sunmak için açıldı"

Şile Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran, AA muhabirine, Şile Ödevevi'nin eğitimde erişilebilir imkanlar sunmak için açıldığını söyledi.

Teyran, "Burası öğrencilerimize, derslerini çalışıp çözemedikleri soruları eğitmenlerimize danışarak çözebilecekleri huzurlu bir ortam sunmaktadır. Ödevevimizin içerisinde yaklaşık 6 tane derslik ve çeşitli sosyal alanlar bulunmaktadır." diye konuştu.

Şile Ödevevi Koordinatörü Zeynep Kaya da Ödevevi'nin kapasitesinin 100 kişilik olduğunu, günde 60'tan fazla öğrencinin geldiğini dile getirdi.

Ödevevi'nde öğrencilerin ücretsiz internet, fotokopi, çay, kahve ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Kaya, haftanın her günü açık olduklarını, öğrencilerin istedikleri zaman gelebildiğini söyledi.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler daha çok tercih ediyor

Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin burayı daha çok tercih ettiğini ve bu öğrencilerin ortalama 7-8 saat kalarak çeşitli branşlardan farklı öğretmenlerle çalıştıklarını aktardı.

Öğrencilere özel çalışma programı hazırladıklarını ve rehberlik hizmeti verdiklerini söyleyen Kaya, "Şile'de böyle bir hizmetin alternatifi olmadığı için öğrencilerimiz çok fazla tercih ediyor. Valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen projenin ayırt edici özelliği de mahalli bazlı olması ve öğrencilerimizin yürüyerek gelme imkanı bulması. Mentörlük konusunda Milli Eğitim bünyesindeki öğretmenlerimizden ve üniversite okuyan arkadaşlarımızdan destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Yelda Demir, evlerine yakın olmasından dolayı burada daha fazla zaman geçirebildiklerini söyledi.

Ortaokul öğrencisi Uras Ali Keser ise arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirerek ders çalışmanın daha verimli olduğunu belirtti.