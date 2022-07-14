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İstanbul'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İstanbul Tuzla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İstanbul Tuzla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde H.Ö. idaresindeki 41 R 5192 plakalı kapalı kasa kamyon devrilerek fabrika duvarına çarptı.

Sürüklenerek kavşaktan çıkan kamyon, A.D. idaresindeki 42 HC 405 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye personelince sıkıştığı kamyondan çıkarılan sürücü H.Ö, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da olay yerinden kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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