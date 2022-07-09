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Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul Ataşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilerek yolun karşısına geçen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilerek yolun karşısına geçen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi'nde Melih P. idaresindeki 34 BGR 637 plakalı kamyonet, refüjdeki trafik levhasına ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Karşı yolda seyir halindeki 34 BGJ 656 plakalı Caner A'nın kullandığı otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Melih P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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