İstanbul'da devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi - Haberler

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İstanbul'da devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi

İstanbul Kadıköy'de apartmanın bahçesindeki ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

İstanbul Kadıköy'de apartmanın bahçesindeki ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak'ta daha önce kentsel dönüşüm için yapılan temel kazısı sırasında kökleri zarar gören 10 metre uzunluğundaki ağaç, dün geceden beri süren sağanağın etkisiyle yan taraftaki apartmanın bahçesine devrildi.

Otopark olarak kullanılan bahçedeki 2 aracın üzerine düşen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobilde hasar oluştu.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Göztepe Mahallesi İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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