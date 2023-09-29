İstanbul'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 31 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 21 ilde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, devre mülk dolandırıcılarına yönelik 49 şüpheliden 31'i yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, suça konu devre mülk sözleşmeleri ve mağdurların bilgilerini içeren listeler ele geçirildi.

İstanbul merkezli 21 ilde polis ekiplerince devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmada, devre mülk dolandırıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak" ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında; İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi civarında birbirine yakın konumlardaki fakat sürekli değişen, değiştirilen ofislerde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, devre mülkü olan kişilere yüksek kar vaadiyle devre mülklerini satacakları vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tek tek tespit edilen 49 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Geçtiğimiz Salı günü İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şebeke üyesi yakalandı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; ıslak imzalı suça konu devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve devre mülkleri olanların mağdurların bilgilerini içeren listeler ele geçirildi. Yakalanan 31 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari durumdaki 18 şebeke mensubunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Emniyetteki ifade işlemleri bugün sona eren 31 şüpheli, sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - İSTANBUL