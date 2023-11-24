İstanbul'da "Dersimiz Filistin" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da imam hatip okullarındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Dersimiz Filistin" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Gazze El Vatan Lisesi'ni temsilen bir sınıf kuruldu. İsrail bombardımanında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları panolara asıldı.

Temsili sınıfta Gazze Milli Eğitim Bakanlığının "Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin şehit olması sebebiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi." açıklamasına yer verildi.

Öğretmen masası ve öğrenci sıraları, hayatını kaybeden öğrencilere ithafen boş bırakılırken sıraların üstüne kitap, defter, suluk ve kalemlik konuldu.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Gazze konulu ders işlendi.

İsrail ile ABD aleyhine sloganların atıldığı etkinlikte açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Filistin topraklarında yaşanan soykırım, zulüm, katliam ve işgalin, dünya vicdanı ve insanlık tarihinin turnusol kağıdı olduğunu söyledi.

Ceylan, şöyle devam etti:

"Bugün dünya vicdanı Filistin'le, Kudüs'le, Gazze'yle imtihan olmaktadır. Bu olaylara şahit olup da sessiz kalan kim varsa bugünkü katliam ve soykırımda parmağı vardır. Bugün insanlık vicdanı olarak ayağa kalkıyor, dünyanın dört bir tarafından sesimizi yükseltiyoruz. 'Nehirden denize kadar özgür Filistin.' diyoruz. Filistin topraklarında özgürlüğün yeniden sağlanacağı, Gazzeli gençlerin de en temel hakları olan okuma hakkını tekrar kazanacakları, farklı coğrafyalarda değil kendi coğrafyalarında, kendi okullarında okuyacakları bir dünya kurulması için bugün birlikte mücadele ediyoruz."

Türkiye'de bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlandığını anımsatan Ceylan, "Gazze Eğitim Bakanlığı, '2023-2024 eğitim öğretim sezonu, öğrencilerimizin birçoğunun şehit olmasından dolayı sona ermiştir.' diye açıklama yaptı. Bu, dünya vicdanını, tüm eğitimcileri ve gençleri ayağa kaldırması gereken bir açıklamaydı fakat Gazzeli gençler canları pahasına dünyayı uyandırmayı başardılar." diye konuştu.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığını, Öğretmenler Günü'nün kutlandığı bugün de Gazzeli çocukların yaşam, eğitim ve diğer tüm haklarından mahrum olduklarını söyledi.

Özyurt, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma "Dur" denilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizler, Gazze'deki kardeşlerimiz için Türkiye'den sesleniyoruz: İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tüm vicdanı olan insanlığa çağrımızdır, tek yürek olup bu soykırıma 'Dur' diyelim." ifadelerini kullandı.