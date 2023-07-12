İstanbul'da derin dondurucuda ceset bulundu
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.
İSTANBUL'da bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel