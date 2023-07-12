İstanbul'da derin dondurucuda ceset bulundu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.