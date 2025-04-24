İstanbul'da Depremlere Karşı Hızlı Önlemler Alındı

MSB Kaynakları: ( İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası alınan tedbirlere ilişkin)Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD'a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir. Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel