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İstanbul'da depremle ilgili videosu tepki çeken şüpheli tutuklandı! İşte ilk ifadesi

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada yer alan videosunda hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada yer alan videosunda hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken videosunda, dans edip hakaret içerikli ifadeler kullanan Ceren Ö. (41) hakkında resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılıkta ifade veren Ceren Ö, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Savcılık ifadesinde bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını, kendisini izleyenlerin bu videoyu yayınladığını belirten şüpheli Ö, psikolojinin bozuk olması nedeniyle videodaki ifadeleri kullandığını ve pişman olduğunu dile getirdi.
Şüpheli Ceren Ö'nün, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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