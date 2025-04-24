İstanbul'da Deprem Sonrası Okul Bahçeleri 50 Bin Vatandaşa Açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelindeki okulların bahçesi 50 binin üzerinde vatandaşın kullanımına açıldı.

Okul görevlileri tarafından hazırlanan alanlarda konaklayan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi, çocuklar spor salonlarında oyun oynayarak vakit geçirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan'daki bazı okulları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başakşehir TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise okulun imkanları kullanılarak vatandaşlar için simit üretimi yapıldı.

Kent genelindeki tüm okullarda 50 binin üzerinde vatandaşın barınma talepleri karşılandı.

Öte yandan İstanbul Müftülüğü de dün gece Eyüpsultan, Fatih gibi merkezi camilerin de aralarında olduğu İstanbul genelinde 774 camide 50 binin üzerinde vatandaşa barınma imkanı sağladı.

Camide kalan vatandaşlar için ikramlarda bulunuldu.

88 bin vatandaşa psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, barınma alanlarında 1788, sahada 578 ekiple, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ile koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.

Psikososyal Destek Ekipleri, depremin ilk anından itibaren 88 bin 460 vatandaşa destek hizmeti verdi

Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri vatandaşların toplandığı ve geceyi geçirdiği alanlarda, çalışmalarına devam ederek onlara eşlik etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yardım çağrısında bulunan vatandaşların adreslerine giderek, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik destek sağladı.

Ekipler, vatandaşlarla yakından ilgilendi.