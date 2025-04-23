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İstanbul'da Deprem Sonrası Kriz Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Deprem Sonrası Kriz Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor
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İstanbul Valiliği, depremlerin ardından AFAD tarafından kurulan kriz merkezinde çalışmaların sürdüğünü ve şehirde herhangi bir yıkımın yaşanmadığını açıkladı. Enerji ve su altyapısında da sorun olmadığı bildirildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği ve şehir genelinde herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden, kentte meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ?İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ?Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ?İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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