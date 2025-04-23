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İstanbul'da Deprem Sonrası Kriz Masası Kuruldu

İstanbul'da Deprem Sonrası Kriz Masası Kuruldu
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Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'da Vali Davut Gül başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası oluşturuldu.

İstanbul'daki depremin ardından Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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