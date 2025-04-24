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İstanbul'da Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantıları

İstanbul'da Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantıları
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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da koordinasyon toplantıları düzenledi. Valilik açıklamasında, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındığı belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.

Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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